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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu oluşan sellerde ölü sayısı artıyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu oluşan sellerde ölü sayısı artıyor

Associated Press (AP) haber ajansı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu oluşan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının Rusya'nın açıkladığından çok daha fazla olduğunu öne sürdü. AP'nin yerel sağlık yetkilileriyle yaptığı röportajlara dayanan haberinde, haziranda vurulan Kahovka Barajı'nın yol açtığı sellerde ölen kişi sayısı sorgulandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı\'nda Kahovka Barajı\'nın vurulması sonucu oluşan sellerde ölü sayısı artıyor
28.12.2023 - 12:31,
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Associated Press (AP) haber ajansı, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu oluşan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının Rusya'nın açıkladığından çok daha fazla olduğunu öne sürdü.

AP'nin yerel sağlık yetkilileriyle yaptığı röportajlara dayanan haberinde, haziranda vurulan Kahovka Barajı'nın yol açtığı sellerde ölen kişi sayısı sorgulandı.

Haberde, Rus yetkililerin, ölüm belgelerinin kontrolünü ele alarak aileleri belirlenemeyen cesetleri hızlıca ortadan kaldırarak ve yerel sağlık yetkililerini ölülere yaklaştırmayıp tehdit ederek gerçek ölü sayısını örtbas ettiği öne sürüldü.

Rusya'nın sellerde 59 kişinin öldüğünü bildirdiğine işaret edilen haberde, yerel sağlık yetkililerinin sadece 16 bin kişinin yaşadığı Oleşki kasabasında bile 200 ila 300 kişinin öldüğünü söylediği aktarıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir sağlık yetkilisi AP'ye yaptığı açıklamada, eşi ve iki komşusunun sellerde boğulan en az 100 ceset gördüğünü belirtti.

Cesetleri merkezdeki mezarlığa götürerek toplu mezarlara gömdüklerini söyleyen yetkili, daha sonra Ruslar tarafından tehdit edildiğini vurguladı.

Kahovka Barajı patladı, Herson bölgesi sel altında kaldı

Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrolündeki Kahovka Hidroelektrik Santrali (HES) 6 Haziran'da patlayarak yıkıldı.

Ukrayna ve Rusya, barajın patlamasından birbirlerini sorumlu tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını önerdi.

Barajın yıkılmasından sonra Herson bölgesindeki bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı, onlarca kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Associated Press, Ukrayna, Herson, Rusya, İnsan Hakları, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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