Rusya, Ukrayna'ya 100'den fazla füze ve insansız hava aracıyla saldırdı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya 100'den fazla füze ve insansız hava aracıyla saldırdı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırının enerji sektörüne büyük zarar verdiğini açıkladı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

26.08.2024 15:06
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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın bir gecede 100'den fazla füze ve yaklaşık 100 insansız hava aracıyla saldırdığını açıkladı. Zelensky, Rusya'nın saldırısının Ukrayna'nın enerji sektörüne büyük zarar verdiğini söyledi.

Zelensky, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dün gece ve bu sabah erken saatlerde hava saldırısı üzerinden gerçekleştirdiği yaylım ateşini "alçakça" olarak nitelendirdi. Saldırıyı kınayan Zelensky, saldırıda 100'den fazla füze ve yaklaşık 100 adet "Şadid" insansız hava aracının kullanıldığını söyledi. Saldırıda, ölenlerin ve düzinelerce yaralının olduğunu belirten Zelensky, saldırının Ukrayna'nın enerji sektörüne büyük zarar verdiğini ifade etti.

Zelensky: "Bu saldırı, sivil altyapıyı hedef alan alçakça bir saldırı"

Zelensky açıklamasında, "Daha önceki Rus saldırıları gibi bu saldırı da kritik sivil altyapıyı hedef alan alçakça bir saldırıydı. Kharkiv bölgesi ve Kiev'den Odesa'ya ve batı bölgelerimize kadar çoğu bölgemiz hedef alındı" dedi.

Rusya'nın haftalar sonra, Ukrayna'ya yönelik en büyük saldırısı olduğu söylenen hava saldırısı üzerinden yapılan yaylım ateşi, dün gece yarısı başladı ve sabaha karşı devam etti.

Ukrayna Başbakanı Şmıhal: "Ukrayna'nın yarısına hava saldırısı düzenlendi"

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıhal, bu sabah yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'nın 15 bölgesine, ülkenin yarısından fazlasına, insansız hava araçları, seyir füzeleri ve hipersonik balistik Kinzhal füzeleri fırlattığını söyledi. Şmıhal, saldırıya yönelik, "Enerji altyapısı, bir kez daha Rusların hedefi haline geldi. Maalesef bazı bölgelerde hasar var" diye konuştu.

Bunun yanı sıra Şmıhal, Ukrayna devletine ait elektrik şebekesi operatörü Ukrenergo'nun sistemi istikrara kavuşturmak için acil elektrik kesintileri uygulamak zorunda kaldığını da sözlerine eklerken, Ukrayna'nın müttefiklerine, Kiev'e uzun menzilli silahlar sağlamaları ve bunları Rusya içindeki hedeflere karşı kullanmalarına izin vermeleri çağrısında bulundu.

Ukrayna hava kuvvetlerine göre de Rusya tarafından, Ukrayna'nın doğu, kuzey, güney ve orta bölgelerine doğru hareket eden çok sayıda Rus insansız hava aracı grubu ve ardından çok sayıda seyir ve balistik füze kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı: "8 bölgede toplam 22 Ukrayna insansız hava aracının yakalandı"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda; "Ukrayna'nın askeri-endüstriyel kompleksinin işleyişini destekleyen kritik enerji altyapı tesislerine karşı uzun menzilli hassas hava ve deniz tabanlı silahlar ve saldırı dronları kullanıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ve bu sabah saatlerinde Rusya'nın orta kesimlerindeki Saratov ve Yaroslavl bölgeleri de dahil olmak üzere 8 bölgede toplam 22 Ukrayna insansız hava aracının yakalandığını açıkladı.

Kaynak: ANKA

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