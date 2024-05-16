Rusya, Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarını imha ettiği anları paylaştı

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- Rusya, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarını imha ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarını imha ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna, insansız deniz araçları ile Rus Donanmasını hedef almayı sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün 19.30'da Karadeniz'in batı yönünde Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen Ukrayna Donanması'na ait insansız deniz araçları tespit edildi" denildi.

Tespit edilen deniz araçlarının imhası için Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait helikopterlerin havalandığı belirtilen açıklamada, Ukrayna Donanması'na ait 15 insansız deniz aracının imha edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ayrıca insansız deniz araçlarını imha edildiği anlara ait görüntüleri paylaştı.