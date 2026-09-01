Rusya, Ukrayna'ya Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya Hava Saldırısı Düzenledi

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Rusya, Ukrayna'nın enerji ve askeri tesislerini vurarak önemli hedeflere saldırılar gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın yakıt, enerji ve askeri sanayi tesisleri ile limanlarını vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Gece Ukrayna'nın yakıt, enerji ve askeri sanayi tesisleri ile limanlarına yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, vurulan yerler sıralandı.

Açıklamada, başkent Kiev'de seyir füzeleri üreten "Fire Point" fabrikası, İHA üreten "Aerobabovna" fabrikası ve demir yolu ulaşım altyapısı tesisi "Darnitsa" lokomotif deposu ile Kiev bölgesinde insansız deniz araçları üretim atölyesi ve bir petrol terminalinin vurulduğu belirtildi.

Odessa kenti ve Odessa bölgesindeki unsurlara yönelik saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, Odessa Limanı'nda Batılı ülkeler tarafından sağlanan silah ve askeri teçhizat depoları, yakıt tankları, Çornomorsk Limanı'nda askeri depolar, limanların çalışmasını sağlayan elektrik santrali ve 3 trafo merkezi, İHA montaj atölyesi, Orlovka sınır kontrol ve feribot geçiş noktasının hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'ya Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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