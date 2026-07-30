Rusya, Ukrayna'ya Saldırılarını Sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan limanlara ve gemilere yönelik saldırıların sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve taarruz tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) Odessa bölgesindeki Novıye Belyarı yerleşiminde akaryakıt pompalama istasyonu ile yakıt dağıtım merkezinin vurulduğu belirtildi.

Askeri amaçlı yük taşıyan dört kuru yük gemisinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, gemilerden birinin Odessa Limanı'nda, diğerinin Yujnıy Limanı'nda, ikisinin ise Odessa'nın güneyinde denizde seyir halindeyken vurulduğu aktarıldı.