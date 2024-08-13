Rusya, Ukrayna'ya verilen F-16'ların Moldova'ya konuşlandırılmasından endişeli - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya verilen F-16'ların Moldova'ya konuşlandırılmasından endişeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği F-16 savaş uçaklarının Moldova'da konuşlandırılmak istenmesinden dolayı endişeli olduğunu bildirdi. Moldova ise bu bilginin sahte olduğunu belirtti.

13.08.2024 20:11
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği F-16 savaş uçaklarının Moldova'da konuşlandırılmak istenmesinden dolayı endişeli olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ve Moldova basınında, Batı'nın Ukrayna'ya teslim ettiği F-16 savaş uçaklarının Moldova'daki havaalanlarında konuşlandırılacağı ve Rus topraklarına saldırmak için uçuşlar yapacağı yönünde haberlerin çıktığı belirtildi.

Bu nedenle, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Aleksandru Ketraru'nun Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Diplomata, bu bilgiden dolayı endişe duyulduğu dile getirildi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Moldova'nın askerileştirilme sürecinin devam ettiğine ve NATO ülkeleri ile askeri tatbikat düzenlediğine dikkat çekilerek, bunun, Moldova'nın Anayasası'nda yer alan tarafsız olma maddesine aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Moldova tarafına, tarafsız olma statüsüne sıkı sıkıya bağlı kalma, Ukrayna krizini gerginleştirecek, Kişinev'in krize dahil olduğunu gösterecek ve Transdinyester'deki durumu bozacak adımlar atmama çağrısını ilettik." değerlendirmesi yer aldı.

Moldova, F-16'lar ile ilgili bilgiyi yalanladı

Moldova Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise F-16 savaş uçaklarının Moldova'da konuşlandırılacağı yönündeki bilginin "sahte" olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maalesef Rusya Dışişleri Bakanlığı, internetteki sahte haberlerden bilgi elde ediyor. Moldova, Ukrayna için verilen silah ve askeri teçhizatı, özellikle de uçakları hiçbir zaman almadı ve almayacak. Moldova tarafsız bir ülke ve ülkenin kurumları ileride de tarafsızlık ilkesine bağlı kalacak. Moldova topraklarına izinsiz ve yasa dışı asker ile mühimmat konuşlandıran tek ülke Rusya."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'ya verilen F-16'ların Moldova'ya konuşlandırılmasından endişeli - Son Dakika

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