Rusya Uyruklu Kişiye 387 Bin 141 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Rusya Uyruklu Kişiye 387 Bin 141 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Rusya Uyruklu Kişiye 387 Bin 141 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde özel bir türe ait böcek yakaladığı tespit edilen Rusya uyruklu kişiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 387 bin 141 lira ceza verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Yakalanan böcekler doğal yaşam ortamına bırakıldı.

27.06.2024 12:07
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Antalya'nın Kemer ilçesinde özel bir türe ait böcek yakaladığı tespit edilen Rusya uyruklu kişiye 387 bin 141 lira ceza verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından, olaya ilişkin bilgi verdi.

Çokçetin, Kemer'de yabancı uyruklu bir şahsın böcek yakaladığı yönünde ihbar aldıklarını belirtti.

Bunun üzerine ekiplerin olay yerine gittiğini belirten Çokçetin, "Yapılan incelemelerde, şahsın 'Myrmeleontidae' familyasına ait 3 türü yakaladığı tespit edildi. Şahsa Çevre Kanunu'na muhalefetten 387 bin 141 lira cezai işlem uyguladık. Yakalanan 3 türü de doğal yaşam ortamına tekrar bıraktık." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Rusya uyruklu olduğu öğrenilen kişiye "Genetik kaynakların veya türevlerinin, genetik kaynaklarla bağlantılı geleneksel bilgilerin erişim izni alınmadan ya da izne aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması" fiilinden dolayı ceza verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Uyruklu Kişiye 387 Bin 141 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Uyruklu Kişiye 387 Bin 141 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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