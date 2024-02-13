Rusya Vatandaşı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Sahte Kimlikle Çalışırken Yakalandı - Son Dakika
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Rusya Vatandaşı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Sahte Kimlikle Çalışırken Yakalandı

Rusya Vatandaşı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nde Sahte Kimlikle Çalışırken Yakalandı

Mersin'de DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmada, hakkında difüzyon mesajı bulunan Rusya vatandaşı U.A., Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin yabancı uyruklu R.K. adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Tutuklanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

13.02.2024 11:26  Güncelleme: 11:33
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MERSİN'de DEAŞ'a yönelik çalışmada, hakkında difüzyon mesajı bulunan Rusya vatandaşı U.A., Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, hakkında difüzyon mesajı olan Rusya vatandaşı U.A.'nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalıştığı tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüphelinin yabancı uyruklu R.K. adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A. çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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