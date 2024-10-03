Rusya, Vatandaşlarını İsrail'den Ayrılmaya Davet Etti

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Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, Rus vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.

Viktorov, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun ağırlaştığını belirterek, İsrail'e gidilmemesi konusundaki tavsiyelerini yineledi.

Bazı hava yollarının düzenli uçuşlarını sürdürdüğünü dile getiren Viktorov, Rus vatandaşlarına bu imkanı kullanmalarını tavsiye etti.

Viktorov, "Şu anda İsrail'de bulunan vatandaşlarımıza bölgeyi terk etmeyi düşünmelerini öneriyoruz." ifadesini kullandı.

İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.