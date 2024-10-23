Rusya ve Belarus, Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Rusya ve Belarus, Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

Rusya ve Belarus, NATO'ya karşı askeri savunma işbirliğini derinleştiriyor ve ortak tatbikatlar düzenleyecek.

23.10.2024 14:17
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, NATO'nun eylemlerine karşı askeri savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus ve Belaruslu askeri yetkililer, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Belousov ile Belarus Savunma Bakanı Hrenin de katıldı.

Toplantıda konuşan Belousov, iki ülkenin askeri savunma alanındaki ilişkilerine değinerek, "Ülkelerimizin askeri işbirliğini aktif şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu, özellikle Batı'nın baskı uyguladığı ve NATO'nun Rusya-Belarus Birlik Devleti sınırlarında düşmanca eylemlerde bulunduğu dönemde önemli. İttifakın koalisyon güçlerinin sayısı ve savaş eğitim ve keşif faaliyetlerini artıyor." dedi.

Bu yıl NATO'nun, Soğuk Savaş döneminden bu yana en büyük çapta askeri tatbikatlar düzenlediğini belirten Belousov, bu tatbikatlarda Rusya ve müttefikleri ile savaş senaryoları üzerinde çalışıldığını söyledi.

Belousov, NATO'nun Ukrayna meselesine dahil olduğunu ve bunun küresel çapta riskler yarattığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Rusya'ya azami çapta zarar verme isteği, nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına yol açabilir. Bu tehditlere yanıt vermemek mümkün değil. Askeri siyasi durumda yaşanan değişiklikler, Rusya'nın nükleer caydırıcılık konusundaki devlet politikasının temellerini netleştirme ve yeni gerçeklere uyarlama ihtiyacını ortaya çıkardı. Buna Belarus'a yönelik saldırganlığa karşı nükleer silah kullanımı olasılığı da dahil."

Belousov, Belarus ve Rusya arasında askeri güvenlik garantilerine dair anlaşma ve iki ülkenin güvenlik kavramları üzerinde çalışmalarını tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Belarus ile ortak savunma alanı oluşturmaya devam ediyoruz. Ülkelerimizin askeri güvenliğinin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin kullanımına ilişkin işbirliğini geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rusya ile işbirliğini derinleştireceğiz"

Belarus Savunma Bakanı Hrenin ise Rusya ile askeri konularda yaklaşımların örtüştüğünü belirterek, "Batı ile Doğu'nun karşı karşıya geldiği bu zor dönemde devletlerimizin egemenliği ve bağımsızlığının korunması amacıyla işbirliği düzeyini korumaya ve daha da derinleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

İki ülkenin birbirine silah ve askeri teçhizat sağladığını söyleyen Hrenin, Rusya ile ortak bölgesel birliklerini yenilemeye devam ettiklerini, Belarus askerlerinin Rusya'daki eğitim sürecinin sürdüğünü, ortak "Batı-2025" askeri tatbikatının hazırlıklarına başladıklarını dile getirdi.

Toplantıda, Rusya ve Belarus Savunma Bakanlıkları arasında 2027'ye kadar işbirliği planı onaylandı. Bu plana göre, iki ülke, askeri savunma alanında 160 etkinlik düzenleyecek.

Kaynak: AA

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