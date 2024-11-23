Rusya ve Belarus'tan Yaptırımlara Karşı Hukuki Mücadele - Son Dakika
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Rusya ve Belarus'tan Yaptırımlara Karşı Hukuki Mücadele

Lavrov, Rusya ve Belarus'un Batı'nın yaptırımlarına karşı uluslararası hukuka başvuracağını açıkladı.

23.11.2024 13:00
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BREST, 23 Kasım (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Belarus'un adaleti sağlamak ve Batı'nın yasadışı yaptırımlarına karşı mücadele etmek için uluslararası hukuka başvuracaklarını belirtti.

Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Maxim Ryzhenkov cuma günü Belarus'un Brest kentinde iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, Belarus ve Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlar ve dayatmacı politikalarla ilgili ortak bir eylem planı oluşturulurken, iç ve uluslararası siyasi süreçlere ilişkin ortak bir tutum da benimsendi.

Bakan, Batı'nın uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın tüm kurallarını çiğnediğini ve küreselleşme kavramına aykırı davrandığını söyledi.

Lavrov, Batı'nın adil rekabet, masumiyet karinesi ve mülkiyetin dokunulmazlığı gibi ilkeleri savunduğunu ancak Rusya, Belarus ve diğer birçok ülkeye karşı çifte standart uyguladığını ifade etti.

Belarus Dışişleri Bakanı Ryzhenkov ise Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı örgütlerin adil ve sürdürülebilir çok kutuplu bir dünya düzeni kurmanın temelini oluşturduğunu ve Belarus'un bu platformlarda aktif olarak çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya ve Belarus'tan Yaptırımlara Karşı Hukuki Mücadele - Son Dakika

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