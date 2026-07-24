Rusya ve Çin'den Stratejik Ortaklık Vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, iki ülke arasındaki kapsamlı ve stratejik ortaklık ilişkilerini ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Vang, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki bakan, Rusya ile Çin arasında kapsamlı ve stratejik ortaklığın gelişim seviyesinden memnuniyeti dile getirdi, en üst düzeyde sağlanan anlaşmaların uygulanmasıyla ilgili konuları istişare etti.

Görüşmede, Moskova ve Pekin arasında Birleşmiş Milletler (BM), ŞİÖ, BRICS, G20 gibi uluslararası örgütlerde koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Lavrov ve Vang, ayrıca ABD ile ilişkiler ve Ukrayna'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.