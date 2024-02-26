Rusya ve Çin, ilişkileri güçlendirmek için görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov'un, Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştiren Sun ile görüşmesinde, Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler ele alındı.

İki taraf görüşmede, "çok kutuplu, adil dünya düzeninin oluşturulması için uluslararası örgütlerde koordinasyonun güçlendirilmesinden yana olduğunu" vurguladı.

Avrasya ve Asya-Pasifik bölgelerinde güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konuların istişare edildiği görüşmede, Ukrayna krizi ve Kore Yarımadası'ndaki durum dahil "sıcak" konular ele alındı.