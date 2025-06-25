Rusya ve Çin Savunma İşbirliğini Görüştü

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çinli mevkidaşı Amiral Dong Cün ile iki ülke arasındaki savunma alanındaki stratejik ortaklığı ele aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov ile Dong, Çin'in Çingdao kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı öncesi bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Belousov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyede olduğu ve tüm alanlarda geliştiğini belirterek, "Sağladığımız tüm anlaşmaların uygulanması konusunda kararlıyız." dedi.

Belousov, Çin ile ŞİÖ platformundaki etkileşimin faydalı olacağını umudunu belirterek, "Bugünkü görüşmemizin, savunma alanındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğini umuyorum." dedi.

Çin Savunma Bakanı Dong da Belousov ile ortak çıkar sağlayan konular hakkında görüş alış verişinde bulunacaklarını kaydetti.