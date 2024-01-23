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Rusya ve Hindistan Arasındaki Ticaret Hacmi Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Rusya ve Hindistan Arasındaki Ticaret Hacmi Rekor Seviyeye Ulaştı

Rusya ve Hindistan arasındaki ticaret hacmi, geçen yılın ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 kat artarak 59,7 milyar ABD doları ile rekor seviyeye ulaştı. Hindistan'ın Rusya'ya ihracatı 1,4 kattan fazla artarken, ilaç ve çelik başlıca ihraç malları oldu. Rusya'nın Hindistan'a ihracatı ise başta petrol ve petrol ürünleri olmak üzere 1,9 kat arttı. ABD ise Hindistan'ın ana ticaret ortağı olmaya devam etti.

Rusya ve Hindistan Arasındaki Ticaret Hacmi Rekor Seviyeye Ulaştı
23.01.2024 - 13:56,
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ST. PETERSBURG, 23 Ocak (Xinhua) -- Rusya ve Hindistan arasındaki ticaret hacmi geçen yılın ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 kat artarak 59,7 milyar ABD doları ile rekor seviyeye ulaştı.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Pazartesi günü Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine dayandırarak yayımladığı habere göre, Hindistan'ın Rusya'ya ihracatı 1,4 kattan fazla artarak 3,7 milyar dolara ulaşırken, ilaç ve çelik başlıca ihraç malları oldu.

Rusya'nın Hindistan'a ihracatı ise başta petrol ve petrol ürünleri olmak üzere 1,9 kat artarak 56 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan ABD, Hindistan'ın ana ticaret ortağı olmaya devam etti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ise aynı dönemde yüzde 8 azalarak 109,8 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Xinhua
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