Rusya ve İran Ekonomik İşbirliğini Görüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya ve İran Ekonomik İşbirliğini Görüşüyor

17.02.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Enerji Bakanı Tsivilev, Tahran'da İranlı yetkililerle enerji ve ticaret konularını ele aldı.

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile Tahran'da bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, İran ile Rusya arasındaki 19. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı kapsamında Tahran'da temaslarda bulundu.

Tsivilev, önce İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad ile bir araya geldi.

Görüşmede petrol ve enerji alanları başta olmak üzere ulaştırma, ticaretin geliştirilmesi ve çeşitli ekonomik işbirliği konuları ele alındı.

Ayrıca, iki ülke arasındaki ortak ekonomik komisyonlar çerçevesinde imzalanan belgelerin uygulanma süreci değerlendirildi.

Rus Bakan daha sonra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile görüştü.

İran ile Rusya arasındaki 19. Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu Toplantısı dün Tahran'da başlamıştı.

Kaynak: AA

Tahran, Enerji, Güncel, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ve İran Ekonomik İşbirliğini Görüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

18:13
Fenerbahçe’den Guirassy hamlesi
Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:27:25. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya ve İran Ekonomik İşbirliğini Görüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.