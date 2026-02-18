Rusya ve Küba, ABD’nin Eylemlerini Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya ve Küba, ABD’nin Eylemlerini Eleştirdi

18.02.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lavrov ve Rodriguez, ABD'nin Küba'ya yönelik baskılarını 'insanlık dışı' olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Küba'ya yönelik eylemlerini ele aldı.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Kübalı mevkidaşı Rodriguez ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, ABD'nin Küba'ya yönelik baskı kurduğunu, bunun "insanlık dışı" ve "yasa dışı" olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin eylemleri kesinlikle kabul edilemez." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta "ulusal acil durum" ilan ederek Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan kararname imzaladığını anımsatan Lavrov, bu kararnamede Rusya'nın Küba'yla ilişkilerinden dolayı eleştirildiği ve "düşman" ülke olarak nitelendirildiğine dikkati çekti.

Lavrov, "ABD'yi sağduyu ve sorumlu yaklaşım sergilemeye, Küba'ya yönelik denizden abluka uygulama yönündeki planlardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Rusya ve Küba'ya yönelik asılsız suçlamaları kesinlikle reddediyoruz. Tüm sorunlar, karşılıklı saygı çerçevesinde çıkarlar dengesini bulmayı amaçlayan diyalog yoluyla çözülmeli." dedi.

Küba ile dayanışma içinde olduklarını dile getiren Lavrov, "Egemenlik ve güvenliğini koruma yönündeki girişimleri konusunda Küba'yı ve Küba halkını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rodriguez: "Küba'nın bağımsızlığı ve egemenliğini savunmaya devam edeceğiz"

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez de ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve birçok ülke için tehdit oluşturduğunu belirterek, "Küba'daki durum kötüleşiyor. Mevcut durum Küba için tehdit oluşturuyor. ABD, Küba'ya yönelik abluka siyasetini sertleştiriyor. Küba halkı, bundan dolayı zor durumda." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, Küba'yı ulusal güvenliği için tehdit olarak gördüğüne dikkati çeken Rodriguez, "Küba'nın bağımsızlığı ve egemenliğini savunmaya devam edeceğiz. Bu çizgiyi sürdüreceğiz. Ekonomi alanındaki sorunlar için etkili çözümler arayışını sürdüreceğiz. Ekonomimizi iyileştirmeye devam edeceğiz. Her ülkeyle eşit şartlardaki saygıya dayalı diyaloğa her zaman hazırız." dedi.

Rusya ile ilişkilerin stratejik seviyede olduğunu aktaran Rodriguez, ikili anlaşmaları ve ortak projeleri uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Rusya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ve Küba, ABD’nin Eylemlerini Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:54
Erdoğan’dan komisyon raporuna ilk yorum Süreç için yeni adres verdi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 15:56:32. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya ve Küba, ABD’nin Eylemlerini Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.