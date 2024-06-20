Rusya ve Kuzey Kore, dış saldırı durumunda karşılıklı destek konusunda anlaştı - Son Dakika
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Rusya ve Kuzey Kore, dış saldırı durumunda karşılıklı destek konusunda anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasına göre, Rusya ve Kuzey Kore, dış saldırı durumunda birbirlerine destek vermeyi kabul etti. Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılan görüşmenin ardından imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması ile askeri-teknik işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

20.06.2024 14:11
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Rus medyasının Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dayandırdığı habere göre, Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) dış saldırı durumunda karşılıklı destek konusunda anlaştı.

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"Rus medyasının Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dayandırdığı habere göre, Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) dış saldırı durumunda karşılıklı destek konusunda anlaştı.

RIA Novosti haber ajansına göre Putin, Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca Rusya'nın Kuzey Kore ile askeri-teknik işbirliğini göz ardı etmediğini belirtti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya ve Kuzey Kore, dış saldırı durumunda karşılıklı destek konusunda anlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya ve Kuzey Kore, dış saldırı durumunda karşılıklı destek konusunda anlaştı - Son Dakika
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