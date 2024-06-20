Rusya ve Kuzey Kore, dış saldırı durumunda karşılıklı destek konusunda anlaştı

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Rus medyasının Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dayandırdığı habere göre, Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) dış saldırı durumunda karşılıklı destek konusunda anlaştı.

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"Rus medyasının Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dayandırdığı habere göre, Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) dış saldırı durumunda karşılıklı destek konusunda anlaştı.

RIA Novosti haber ajansına göre Putin, Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca Rusya'nın Kuzey Kore ile askeri-teknik işbirliğini göz ardı etmediğini belirtti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)