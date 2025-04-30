Rusya ve Kuzey Kore Tumen Nehri'nde Köprü İnşasına Başladı

- Rusya ve Kuzey Kore, Tumen Nehri üzerinde karayolu köprüsünün inşasına başladı

MOSKOVA - Rusya ve Kuzey Kore arasında Tumen Nehri üzerinde karayolu köprüsünün inşasına başlandı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin yaptığı açıklamada, Kuzey Kore-Rusya arasında karayolu köprü inşasının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Mişustin, Rusya ile Kuzey Kore'nin stratejik ortaklıklarını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Tumen Nehri üzerinde iki ülke arasında bir karayolu köprüsünün inşasına başladıklarını belirtti. Mişustin, köprünün Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Önemi sadece bir mühendislikten çok daha ötedir. Dostane, iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirme ve bölgeler arası iş birliğini arttırma yönündeki ortak arzumuzu simgeliyor" dedi. Mişustin, "İki ülke arasında daha yakın iş birliği için güvenilir bir temel oluşturuyoruz, açık ve verimli bir diyalog için bir yol oluşturuyoruz, halklarımızı yakınlaştırıyoruz, seyahat ve toplantıların sayısını artırıyoruz ve birbirimizin tarihini ve geleneklerini keşfediyoruz" ifadelerini kullandı. Mişustin, ayrıca nakliye maliyetlerinin azalacağını, çeşitli ürünlerin güvenilir ve istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlayacağını ve bunun da ticaret ve ekonomik iş birliğinin genişlemesine katkıda bulunacağını söyledi.

Rusya medyası köprünün 2026 yazına kadar tamamlanacağını aktardı

Yapımına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'te Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında karar verilen köprü, 850 metre uzunluğunda olacak ve Rus otoyol sistemine bağlanacak. Köprü, 1959 yılında Kore Savaşı'ndan sonra hizmete giren ve bir demiryolu köprüsü olan mevcut "Dostluk Köprüsü"nün yakınına inşa ediliyor.