Rusya ve Ukrayna'dan 103 Esir Asker Takası

MOSKOVA/ Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir asker takasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'dan 103 Rus askerinin alındığı, karşılığında ise 103 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin teslim edildiği belirtildi.

Esir takası sonucu serbest bırakılan Rus askerlerinin şimdilik Belarus'ta bulundukları aktarılan açıklamada, Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova'nın da askerlerin yanında olduğu ifade edildi.

Askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı vurgulanan açıklamada, askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için daha sonra Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarına nakledilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğuyla yapıldığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile yaptıkları esir takası konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, takas sonucu ülkeye geri getirilen 103 askeri personelin ülkenin farklı noktalarındaki cephe hatlarında görev yaptığını kaydetti.

Esir takasının yapılmasında yer alan ekiplere teşekkür eden Zelenskiy, "Tüm insanlarımızı evlerine götürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

İki ülke arasında en son 26 Haziran'da 160 esir askerin takası yapılmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs başında, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin her iki ülkeden 1000 esir askerin karşılıklı olarak takas edilmesini içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini duyurmuş ancak geçici ateşkesin yürürlükte olduğu esnada esir asker değişimi gerçekleşmemişti.

Daha sonra iki ülke arasında 15 Mayıs'ta karşılıklı 205 esir asker takası gerçekleştirilmiş, ardından da 5 Haziran'da karşılıklı 185 esir asker takası yapılmıştı.

İki ülke arasında en son 26 Haziran'da karşılıklı olarak 160 esir askerin takası gerçekleştirilmişti.