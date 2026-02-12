Rusya, WhatsApp\'a Erişimi Engelledi

Rusya, Meta bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim engeli getirme kararı aldı. Daha önce Facebook ve Instagram'ın kapısına kilit vuran Moskova yönetimi, bu son hamlesiyle dijital dünyadaki sınırlarını bir kez daha çizdi.

WHATSAPP'TAN SERT TEPKİ: AMAÇ MAX UYGULAMASINA YÖNLENDİRMEK

Erişim engeli kararının ardından WhatsApp cephesinden açıklama gecikmedi. Şirket, bu kararın ardında yatan asıl amacın, Rusya'daki 100 milyondan fazla kullanıcıyı devlet tarafından geliştirilen yerli platform "Max" uygulamasına geçmeye zorlamak olduğunu savundu. Yapılan açıklamada, bu durumun kullanıcıların güvenli ve özel iletişim hakkını ihlal ettiği, veri güvenliği açısından büyük riskler doğurduğu vurgulandı.

KREMLİN'İN GEREKÇESİ: YASALARA UYUN, KAPILAR AÇILSIN

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, engelleme kararının Meta'nın Rus yasalarına uyum sağlamaması nedeniyle alındığını belirtti. Şirketin yasal gereklilikleri yerine getirmesi ve yetkililerle diyalog kurması halinde faaliyetlerine geri dönebileceğinin sinyalini veren Peskov, topu Meta tarafına attı.

TELEGRAM DA KISITLAMA KISKACINDA

Rusya'nın dijital denetim organı Roskomnadzor, kısıtlama dalgasının sadece WhatsApp ile sınırlı kalmadığını, güvenlik gerekçeleriyle bu hafta Telegram'a da kısıtlama getirildiğini duyurdu. Telegram CEO'su Pavel Durov da tıpkı WhatsApp gibi, bu kısıtlamaların temel hedefinin kullanıcıları devlet destekli platformlara yönlendirmek olduğunu iddia etti.

YASAKLARIN PERDE ARKASI

Moskova yönetimi, bu radikal kararları iki temel nedene dayandırıyor:

WhatsApp ve Telegram'ın kullanıcı verilerini Rusya sınırları içinde depolama yükümlülüğünü yerine getirmemesi.

WhatsApp'ın dolandırıcılık faaliyetleri için bir araç haline geldiği iddiası.

Devlet haber ajansı Tass, geçtiğimiz dönemde yaptığı bir haberle WhatsApp'ın 2026 yılı itibarıyla ülkede kalıcı olarak engellenmesinin beklendiğini zaten duyurmuştu.

"MAX" İÇİN ZORUNLU DÖNEM BAŞLIYOR

Rus hükümeti, yerli uygulaması Max'ın kullanımını yaygınlaştırmak için agresif adımlar atmaya devam ediyor. Alınan kararla birlikte, 2025 yılından itibaren Rusya'da satılacak tüm yeni cihazlarda Max uygulamasının önceden yüklü olması zorunluluğu getirildi.

Artık Rusya'da Meta platformlarına (Instagram, Facebook ve şimdi WhatsApp) erişim sağlamak isteyen kullanıcılar için tek alternatif VPN kullanımı haline geldi.