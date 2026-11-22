Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji ve liman altyapı tesislerine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın enerji ve liman altyapı tesislerine saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, "Zaporijya kentinde askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan trafo merkezi, Odessa bölgesindeki Kili Limanı'ndaki altyapı tesisleri ile askeri yükler taşıyan bir gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Gece Ukrayna'ya ait 170 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiği de kaydedildi.