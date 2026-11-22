Rusya, Zaporijya'daki trafo merkezi ve Odessa'daki Kili Limanı'nı İHA'larla vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısına İHA'larla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bakanlığa göre Zaporijya'da trafo merkezi, Odessa'daki Kili Limanı ve askeri yük taşıyan gemi vuruldu; 170 Ukrayna İHA'sı etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji ve liman altyapı tesislerine saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin eylemleri hakkında bilgi verildi.
Rus ordusunun gece Ukrayna'nın enerji ve liman altyapı tesislerine saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, "Zaporijya kentinde askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan trafo merkezi, Odessa bölgesindeki Kili Limanı'ndaki altyapı tesisleri ile askeri yükler taşıyan bir gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.
Gece Ukrayna'ya ait 170 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiği de kaydedildi.
Kaynak: AA
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