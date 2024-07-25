Rusya, Zelenski'nin müzakereler açıklamasını inandırıcı bulmuyor

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MOSKOVA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya ile olası müzakereler konusunda yaptığı açıklamaların inandırıcılıktan uzak olduğunu belirtti.

Sözcü açıklamayı Çarşamba günü düzenlenen haftalık basın toplantısında, Zelenski'nin Kasım ayında Ukrayna ile ilgili olarak düzenlenmesi planlanan 2. Barış Konferansı'nda Rus temsilcilerin de hazır bulunmasını öneren açıklamasının ardından yaptı.

Zaharova, Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı'na güvenmediğini ifade etti.

Sözcü Zelenski'nin, yönetiminin ya da "Batılı vasilerinin" Rusya ile müzakereleri yasaklayan yasayı yürürlükten kaldırmak için herhangi bir girişimde bulunmadıklarını hatırlattı.

Zaharova ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı ile Batılı müttefiklerinin başarısızlıkla sonuçlanan "barış formülünü" bir kez daha gündeme getirmeye çalışıyor olabileceklerini ileri sürdü.