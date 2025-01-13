Rutte'den Avrupa NATO'su Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rutte'den Avrupa NATO'su Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'nın ABD'den kopmasına karşı çıkıp diyalog çağrısı yaptı.

13.01.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği'nin (AB) kendi savunma ittifakını kurması idealini bir "ilüzyon" olarak niteleyerek, Avrupa'nın ABD'den kopmasına karşı olduğunu, ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetimiyle diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

Rutte, Avrupa Parlamentosu'nda katıldığı komite toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AB'nin, ABD'den özerk bir savunma mekanizması geliştirmesi gerekliliğine dair bir soru üzerine Rutte, "Pekala, bir tür 'Avrupa NATO'suna sahip olmak harika ama o durumda (GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunma için harcama hedefi) yüzde 2'yi unutun. Yüzde 8, 9 veya 10'a çıkarmalısınız. Kendi nükleer kapasitenizi inşa etmelisiniz ve eğer 'Avrupa NATO'sunu kurmak istiyorsanız bu 15-20 yıl sürecek." diye konuştu.

Rutte, ABD'nin NATO'ya katkısının yüzde 60'tan fazla olduğunu, bunun geriye kalan 31 üyenin toplamda yüzde 40'tan az katkı verdiği anlamına geldiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki 10 veya 15 yıl içinde bir Avrupa NATO'su inşa edebileceğiniz bir illüzyon." dedi.

Transatlantik bağın, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok iyi hizmet ettiğini vurgulayan Rutte, "Öyleyse neden ABD'den kopalım? Buna karşıyım." değerlendirmesini yaptı.

Rutte, 20 Ocak'ta resmen başlayacak 2. Donald Trump dönemiyle ilgili, "Bizi daha fazla savunma harcaması için zorlayanlar onlardı. Bunda başarılı oldular ve haklıydılar." diye konuştu.

Genel Sekreter, "Trump, birçok kez haklıydı. Gelecekte birçok kez haklı olabilir ve onunla diyalog kurmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rutte'den Avrupa NATO'su Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 05:40:14. #1.11#
SON DAKİKA: Rutte'den Avrupa NATO'su Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.