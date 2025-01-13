Rutte'den Avrupa NATO'su Açıklaması

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği'nin (AB) kendi savunma ittifakını kurması idealini bir "ilüzyon" olarak niteleyerek, Avrupa'nın ABD'den kopmasına karşı olduğunu, ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetimiyle diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

Rutte, Avrupa Parlamentosu'nda katıldığı komite toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AB'nin, ABD'den özerk bir savunma mekanizması geliştirmesi gerekliliğine dair bir soru üzerine Rutte, "Pekala, bir tür 'Avrupa NATO'suna sahip olmak harika ama o durumda (GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunma için harcama hedefi) yüzde 2'yi unutun. Yüzde 8, 9 veya 10'a çıkarmalısınız. Kendi nükleer kapasitenizi inşa etmelisiniz ve eğer 'Avrupa NATO'sunu kurmak istiyorsanız bu 15-20 yıl sürecek." diye konuştu.

Rutte, ABD'nin NATO'ya katkısının yüzde 60'tan fazla olduğunu, bunun geriye kalan 31 üyenin toplamda yüzde 40'tan az katkı verdiği anlamına geldiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki 10 veya 15 yıl içinde bir Avrupa NATO'su inşa edebileceğiniz bir illüzyon." dedi.

Transatlantik bağın, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok iyi hizmet ettiğini vurgulayan Rutte, "Öyleyse neden ABD'den kopalım? Buna karşıyım." değerlendirmesini yaptı.

Rutte, 20 Ocak'ta resmen başlayacak 2. Donald Trump dönemiyle ilgili, "Bizi daha fazla savunma harcaması için zorlayanlar onlardı. Bunda başarılı oldular ve haklıydılar." diye konuştu.

Genel Sekreter, "Trump, birçok kez haklıydı. Gelecekte birçok kez haklı olabilir ve onunla diyalog kurmalıyız." ifadelerini kullandı.