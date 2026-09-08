Rutte, Ukrayna'ya hava savunması başta olmak üzere desteğin artırılması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Rutte, Ukrayna'ya hava savunması başta olmak üzere desteğin artırılması çağrısı yaptı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 36'ncı toplantısında müttefiklere hava savunması, insansız hava araçları ve uzun menzilli mühimmat desteğini artırma çağrısında bulundu. Rutte, Ukrayna'ya yardım sözlerinin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın hava savunması, insansız hava araçları ve uzun menzilli mühimmat gibi öncelikli savunma ihtiyaçlarının ele alındığı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda, müttefiklere bu alanlardaki desteklerini artırma çağrısında bulundu.

Rutte, Almanya ve İngiltere'nin eş başkanlığında çevrim içi düzenlenen 36'ncı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Ukrayna'nın mücadelesinin tüm Avro-Atlantik güvenlik ortamını şekillendirdiğini ve bunun müttefiklerin güvenliğini de doğrudan etkilediğini belirten Rutte, Ukrayna'ya desteğin gecikmeden sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Rutte, Ukrayna'nın sahadaki ihtiyaçlarına değinerek, "Önünüzde ayrıntılı bir özel gereksinimler paketi var. Bunlar hava savunması, Ukrayna insansız hava araçları, uzun menzilli mühimmat. Ayrıca NATO müttefikleri ve ortakları tarafından finanse edilen ABD silahlarının yer aldığı PURL mekanizmasının devam ettiğini de açıkça belirtmek istiyorum." dedi.

Özellikle hava savunması dahil kritik ekipmanın Ukrayna'ya kesintisiz ulaştırılmasının, ülkenin şehirlerini savunabilmesi ve cephe hattını tutabilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Rutte, geçen yıl müttefiklerin Ukrayna için NATO (Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi) PURL mekanizması ve ABD dış askeri satışları kapsamında 10 milyar dolar ayırdığını kaydetti.

Rutte, bunun Ukrayna'ya destek konusunda AB-NATO işbirliğinin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, "Ancak yine de ikili finansman konusunda da devam etmeliyiz." diye konuştu.

Rusya'nın savaş alanındaki koşullara uyum sağladığına, daha fazla Kuzey Kore füzesi ve jet motorlu insansız hava araçları kullandığına dikkati çeken Rutte, Ukrayna'nın hem mevcut hem de yeni tehditlerle mücadele edebilmesi için desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Rutte, "Bugün Ukrayna'ya yardım etmek için vereceğiniz tüm sözleri duymayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıda Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, ABD Savaş Bakanlığı Politika Müsteşarı Elbridge Colby'nin yanı sıra toplantıya ilk kez katılan yeni Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara açılış konuşması yaptı.

Toplantıda, Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin devamı, hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve Kiev'in öncelikli savunma ihtiyaçlarının ele alınması bekleniyor.

"Ramstein formatı" olarak da bilinen Ukrayna Savunma Temas Grubu, Ukrayna'ya sağlanan askeri desteğin koordinasyonu amacıyla 2022'de oluşturulmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rutte, Ukrayna'ya hava savunması başta olmak üzere desteğin artırılması çağrısı yaptı - Son Dakika

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