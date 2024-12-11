Rutte ve Kubilius'tan Savunma Zirvesi

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunmadan ve uzaydan sorumlu üyesi Adrius Kubilius ilk kez bir araya geldi.

Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, Kubilius ile Brüksel'de bir araya geldiklerini duyurdu.

Kubilius ve Rutte'nin görevlerine başladıktan sonra yaptıkları ilk görüşmede, Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve AB-NATO işbirliği başlıklarının ele alındığı bildirildi.