NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunmadan ve uzaydan sorumlu üyesi Adrius Kubilius ilk kez bir araya geldi.
Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, Kubilius ile Brüksel'de bir araya geldiklerini duyurdu.
Kubilius ve Rutte'nin görevlerine başladıktan sonra yaptıkları ilk görüşmede, Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve AB-NATO işbirliği başlıklarının ele alındığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Rutte ve Kubilius'tan Savunma Zirvesi - Son Dakika
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