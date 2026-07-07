Rutte ve Zelenskiy Ankara'da Buluştu - Son Dakika
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Rutte ve Zelenskiy Ankara'da Buluştu

07.07.2026 18:00
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NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy ile güvenlik ve özgürlük konularında görüştü.

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Rutte, "Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir ve özgürlüğünüzü savunmak için ihtiyacınız olan şeylere sahip olmanızı sağlamak için yapmamız gereken önemli işler var" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da görüştü.

Rutte, "Arkadaşım Zelenskiy'i Ankara'da ağırlamak çok güzel. Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir ve özgürlüğünüzü savunmak için ihtiyacınız olan şeylere sahip olmanızı sağlamak için yapmamız gereken önemli işler var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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