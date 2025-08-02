Rüzgar, Hamile Kadın ve Çocuğa Pazar Şemsiyesi Düşürdü

İzmir'in Kiraz ilçesinde, rüzgarın etkisiyle savrulan pazar şemsiyesinin hamile kadın ve çocuğunun üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçedeki bir semt pazarında 29 Temmuz'da alışveriş yapan hamile D.O. ile çocuğu, rüzgarın etkisiyle savrulan pazar şemsiyesinin altında kaldı.
Çevredekilerin yardımıyla anne ve çocuğu şemsiyenin altından çıkarıldı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırılan kadın ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, hamile kadının bebek arabasıyla pazar alanına geldiği, şemsiyelerin rüzgarla savrulduğu, ardından anne ve çocuğunun üzerine şemsiyenin düştüğü anlar yer alıyor.
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