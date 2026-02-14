DİYARBAKIR'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle kopan elektrik telinin üzerlerine düştüğü 2 inek akıma kapılarak öldü.
Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik teli 2 ineğin üzerine düştü. İnekler akıma kapılarak öldü.
Enerji şirketi olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Rüzgarın Kurbanı İnekler - Son Dakika
