Kocaeli'de, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan yargılanmasına başlanan rap şarkıcısı S.B.B, tahliye edildi.
Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sosyal medya platformlarında "Lvbel C5" adıyla tanınan tutuklu sanık S.B.B. ve avukatı katıldı.
Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan S.B.B, hakkındaki suçlamayı reddetti.
S.B.B'nin tahliyesine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Süreç
Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan rap şarkıcısı S.B.B, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerin ardından 6 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › S.B.B. Tahliye Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?