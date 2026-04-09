S&D, AB'yi Diplomatik Baskıya Çağırdı

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük ikinci siyasi grup Sosyalistler ve Demokratlar (S&D), Avrupa Birliği (AB) liderlerine, uluslararası hukuka uyulmasının sağlanması için ABD ve İsrail üzerinde "azami diplomatik baskı" kurulması çağrısında bulundu.

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubundan yapılan yazılı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a hitaben bir mektup gönderildiği bildirildi.

Mektupta, Orta Doğu'da artan gerilime karşı AB'nin daha güçlü ve kararlı bir tutum sergilemesi gerektiği vurgulanarak, "Bu kriz, hem jeopolitik hem de ekonomik boyutlar içermektedir, Avrupa düzeyinde acil siyasi eylem gerektirmektedir. Bu bağlamda Komisyon ve AB Konseyi, uluslararası hukukun herhangi bir çifte standarda yer bırakmadan uygulanması için (ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu nezdinde) azami diplomatik baskı uygulamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, grubun Pakistan'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtirken, İsrail ordusunun Lübnan'daki sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırılarının sürdüğüne dair endişeleri dile getirildi.

Açıklamada, AB'nin bölgede artan istikrarsızlık karşısında "seyirci kalamayacağı" ifade edilerek, gerilimin düşürülmesi ve sivillerin korunması için acil adımlar atılması gerektiği kaydedildi.

Grubun talepleri arasında, AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması ve İsrail'e yaptırım uygulanması da yer aldı.

Mektupta, AB'nin diplomatik girişimlerini artırmasını, uluslararası yargı mekanizmalarına destek vermesini ve Birleşmiş Milletler ile koordinasyon içinde insani yardımların genişletilmesi istendi.

Mektupta, "İran halkı, bölge ve Avrupa vatandaşları için güçlü ve proaktif bir diplomatik duruş acilen gereklidir." değerlendirmesine yer verildi.