S&D, AB'yi Diplomatik Baskıya Çağırdı

09.04.2026 19:08
Sosyalistler ve Demokratlar grubu, AB liderlerinden ABD ve İsrail'e baskı yapmasını talep etti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük ikinci siyasi grup Sosyalistler ve Demokratlar (S&D), Avrupa Birliği (AB) liderlerine, uluslararası hukuka uyulmasının sağlanması için ABD ve İsrail üzerinde "azami diplomatik baskı" kurulması çağrısında bulundu.

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubundan yapılan yazılı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a hitaben bir mektup gönderildiği bildirildi.

Mektupta, Orta Doğu'da artan gerilime karşı AB'nin daha güçlü ve kararlı bir tutum sergilemesi gerektiği vurgulanarak, "Bu kriz, hem jeopolitik hem de ekonomik boyutlar içermektedir, Avrupa düzeyinde acil siyasi eylem gerektirmektedir. Bu bağlamda Komisyon ve AB Konseyi, uluslararası hukukun herhangi bir çifte standarda yer bırakmadan uygulanması için (ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu nezdinde) azami diplomatik baskı uygulamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, grubun Pakistan'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtirken, İsrail ordusunun Lübnan'daki sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırılarının sürdüğüne dair endişeleri dile getirildi.

Açıklamada, AB'nin bölgede artan istikrarsızlık karşısında "seyirci kalamayacağı" ifade edilerek, gerilimin düşürülmesi ve sivillerin korunması için acil adımlar atılması gerektiği kaydedildi.

Grubun talepleri arasında, AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması ve İsrail'e yaptırım uygulanması da yer aldı.

Mektupta, AB'nin diplomatik girişimlerini artırmasını, uluslararası yargı mekanizmalarına destek vermesini ve Birleşmiş Milletler ile koordinasyon içinde insani yardımların genişletilmesi istendi.

Mektupta, "İran halkı, bölge ve Avrupa vatandaşları için güçlü ve proaktif bir diplomatik duruş acilen gereklidir." değerlendirmesine yer verildi.

’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı ''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı
Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı

20:28
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
20:20
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
20:13
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
18:54
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı
İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
