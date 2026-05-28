Sánchez'den Adli-Siyasi Direniş Talimatı

28.05.2026 11:20
İspanya Başbakanı Sánchez, PSOE'ye yönelik baskılara karşı direniş talimatı verdi.

(ANKARA) - İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez, partisi PSOE'ye yönelik yargı süreci ve parti merkezine yapılan 12 saatlik aramanın ardından kabine ve parti yönetimine "adli-siyasi baskılara karşı direniş" talimatı verdi. Sanchez'in, "olayları sağ kanat muhalefet ve yargı içindeki muhafazakar çevrelerin 'hükümeti devirme girişimi' olarak değerlendirdiği belirtildi.

İspanya'da iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Madrid'deki genel merkezinde, Ulusal Mahkeme Hakimi Santiago Pedraz'ın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Guardia Civil'e bağlı Merkezi Operasyon Birimi (UCO) ekipleri tarafından 12 saatlik arama gerçekleştirildiği bildirildi.

Soruşturmanın, devam eden adli süreçlere "müdahale edilmesi ve yargının istikrarsızlaştırılması" amacı taşıyan gizli bir şebekeye yönelik olduğu öne sürüldü. Bu kapsamda, PSOE Teşkilat Sekreterliği Müdürü Ana Maria Fuentes Pacheco'nun sahte fatura düzenlemek ve suça iştirak suçlamalarıyla şüpheli konumuna alındığı iddia edildi.

İSPANYOL BASININDAN AÇIKLAMA TALEBİ

Söz konusu gelişmelerin ardından, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, bir başyazı yayımlayarak, "durumun son derece vahim" olduğunu belirterek, hükümetten açıklama talep etti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, parti içinde ve kabinede huzursuzluk oluştuğu iddia edilirken, Başbakan Pedro Sanchez'in yaşanan gelişmelerin ardından kabinesine ve parti yönetimine "adli-siyasi baskılara karşı direniş" talimatı verdiği aktarıldı.

SANCHEZ'DEN "HÜKÜMETİ DEVİRME GİRİŞİMİ" DEĞERLENDİRMESİ

Sanchez'in, "olayları sağ kanat muhalefet ve yargı içindeki muhafazakar çevrelerin 'hükümeti devirme girişimi' olarak değerlendirdiği ve erken seçim ihtimalini" reddettiği bildirildi. Eski Başbakan José Luis Rodríguez Zapatero'ya destek verdiği ve yasama dönemini tamamlayacağını vurguladığı ifade edildi.

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE "SİYASİ KRİZ" ELEŞTİRİSİ

Muhalefetteki muhafazakar çizgideki Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ise hükümeti "siyasi bir çöküş ve kriz" içinde olmakla eleştirerek, Bask ve Katalan ayrılıkçı partilere hükümete verdikleri desteği çekme çağrısında bulundu.

Soruşturma kapsamında adı geçen Guardia Civil ve UCO ekiplerinin yürüttüğü operasyonun devam ettiği belirtiliyor. Ulusal Mahkeme hakimi Santiago Pedraz'ın talimatıyla yürütülen sürece ilişkin resmi makamlar tarafından ise kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:56:26. #7.13#
