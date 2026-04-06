Sánchez: Lübnan'ın Egemenliğine Saygı Gösterilmeli - Son Dakika
Sánchez: Lübnan'ın Egemenliğine Saygı Gösterilmeli

06.04.2026 17:09
İspanya Başbakanı Sánchez, Lübnan'daki barış gücüne saldırıları 'kabul edilemez' buldu.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Lübnan'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak Birleşmiş Milletler barış gücüne yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Sánchez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın "bu savaşı seçmediğini" söyledi. İspanya Başbakanı şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan bu savaşı seçmedi ve egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Az önce Başbakan Nevaf Selam ile konuştum; İspanya'nın desteğini ve dayanışmasını ilettim. UNIFIL'de görev yapan İspanyol askerleri takdire şayan bir iş yapıyor. Birleşmiş Milletler barış misyonuna yönelik saldırılar kabul edilemez ve derhal sona ermelidir."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, İspanya, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu
İran’daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla
Çanakkale’de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i liderliği geri aldı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı

17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
Advertisement
