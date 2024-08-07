Saadet Partililer Adliyelere Gidiyor - Son Dakika
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Saadet Partililer Adliyelere Gidiyor

Saadet Partililer Adliyelere Gidiyor

Saadet Partililer, İsrailli yetkililer hakkında yaptıkları suç duyuruları üzerine dava açılmaması nedeniyle "görevi ihmal eden kamu görevlileri hakkında basın açıklaması ve suç duyurusu" bulunmak için tüm Türkiye'de adliyelere gidecek.

07.08.2024 09:25  Güncelleme: 09:26
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10.00- Saadet Partililer, İsrailli yetkililer hakkında yaptıkları suç duyuruları üzerine dava açılmaması nedeniyle "görevi ihmal eden kamu görevlileri hakkında basın açıklaması ve suç duyurusu" bulunmak için tüm Türkiye'de adliyelere gidecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyet, DEM Parti Genel Merkezi'nde taziye ziyareti yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"na başkanlık edecek. (ANKARA)

15.00 - Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği, Karabağlar Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nin yeni binasının İmam Hatip Lisesi'ne devredilmesine karşı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

16.30 - TBMM Adalet Komisyonu, Lahey Uluslararası Adalet Divanı'na müdahillik dilekçesini sunacak. (AMSTERDAM)

11.00 - 21.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Olimpiyat Milli Komitesi iş birliği ile Türkiye'nin tanıtımının yapılacağı İstanbul Evi açılış resepsiyonu düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğindeki etkinliklere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ PARİS)

14.30 - 18.30 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş,  partisinin il başkanlıklarında basın toplantısı düzenleyecek ve Gaziantep'te halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - KAHRAMANMARAŞ/ GAZİANTEP)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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