Saadet Partisi 25 Yaşında

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin kuruluşunun 25'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Çeyrek asırdır gücün değil hakkın, çıkarın değil adaletin, ayrışmanın değil kardeşliğin tarafında olduk. Merhum Erbakan Hocamızın bizlere emanet ettiği Milli Görüş davasını; ilk günkü inanç ve kararlılıkla taşımaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 25. kuruluş yıldönümüne ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Arıkan, mesajında şunları kaydetti:

"Saadet Partimiz, bugün 25 yaşında… Çeyrek asırdır; gücün değil hakkın, çıkarın değil adaletin, ayrışmanın değil kardeşliğin tarafında olduk. Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın bizlere emanet ettiği Milli Görüş davasını; ilk günkü inanç ve kararlılıkla taşımaya devam ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşe ömrünü vakfeden tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, emanetlerini daha güçlü yarınlara ulaştırmak için azimle çalışıyoruz. Saadet Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."