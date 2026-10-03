Saadet Partisi, fon krizi videosunda 'kaybolan alın terinin hesabı kapanmadı' dedi - Son Dakika
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Saadet Partisi, fon krizi videosunda 'kaybolan alın terinin hesabı kapanmadı' dedi

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Saadet Partisi, fon krizi videosunda \'kaybolan alın terinin hesabı kapanmadı\' dedi
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Saadet Partisi, fon krizini konu alan "Kelime Borsası" adlı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoda hükümete denetim ve hesap verme eleştirileri yöneltildi; "Bu ülkenin kaybolan alın terinin hesabı henüz kapanmadı" ifadesi kullanıldı.

(ANKARA) – Saadet Partisi, fon krizine ilişkin yarışma programı formatında hazırladığı "Kelime Borsası" adlı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hükümete denetim ve hesap verme eleştirilerinin yöneltildiği videoda, "Bu ülkenin kaybolan alın terinin hesabı henüz kapanmadı" ifadelerine yer verildi.

Saadet Partisi, fon krizini konu alan bir video yayımladı. "Kelime Borsası" adıyla hazırlanan videoda, sunucunun soruları ve yarışmacıların yanıtları üzerinden "borsa", "vurgun", "alın teri" ve "hükümet" kavramları ele alındı.

Videoda, küçük yatırımcı için "sabır", bazıları için ise "bağlantı" gerektiren yerin sorulduğu bölümde "borsa" yanıtı verildi. Yarışmacı, "Sabır denince kararsızdım ama bağlantı denince emin oldum" ifadelerini kullandı.

"Herkes kaybederken birilerinin servetine servet katmasına ne denir?" sorusunu ise "vurgun" diye yanıtlayan yarışmacı, "Son zamanlarda sık duyuyoruz, aşina olduk" dedi.

"SON ZAMANLARDA DAHA FARKLI KAZANÇ MODELLERİ REVAÇTA"

Emek vererek elde edilen kazancın "alın teri" olarak tanımlandığı bölümde sunucu, yanıtı bulmakta zorlanan yarışmacıya, "Uzun zamandır duymadığınız için zor anımsadınız herhalde" diye seslendi. Yarışmacı da "Biraz son zamanlarda daha farklı kazanç modelleri revaçta" karşılığını verdi.

Ekonomiden denetime kadar hesap sorulacak yönetimin sorulduğu bölümde ise "hükümet" yanıtı verildi. Yarışmacı, "Denetimi bilmem de hesabı kime soracağımız belli" ifadelerini kullandı.

"KAYBOLAN ALIN TERİNİN HESABI HENÜZ KAPANMADI"

Video, sunucunun şu sözleriyle sona erdi:

"Kelimeleri bildik, cevapları bulduk. Asıl mesele gerçek hayatta hesabı kimin vereceğini bulabilmek. Kelime Borsası burada kapandı, ama bu ülkenin kaybolan alın terinin hesabı henüz kapanmadı."

Kaynak: ANKA
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