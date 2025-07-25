Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, AKUT'a taziye ziyaretinde bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüleri için AKUT Ankara Operasyon Merkezi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Arıkan, ziyarette, yangında şehit olan AKUT gönüllüleri Alperen Özcan, Tekin Enes Sarıyıldız, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Bayram Eren Arslan için AKUT Ankara Ekip Lideri Mahir Yatağan'a başsağlığı diledi.

Orman şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Arıkan, "Arkalarında birçok hikaye bıraktılar. Gönül, buraya, insanlardan yangın söndürme esnasındaki başarılı hikayelerini dinleyebilmek için gelmeyi isterdi. Ama maalesef taziye vermek, acılarınızı paylaşmak için gelmek durumunda kaldık. Tedbir alınması gerekiyor. Keşke tedbirler daha önceden alınabilseydi." ifadelerini kullandı.

Yatağan da Arıkan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.