Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Recai Kutan\'ı andı, davasına sadakatini örnek aldı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı, vefatının ikinci yılında anarak, "Onun samimiyetini, tevazuunu ve davasına sadakatini örnek alarak, uğruna ömrünü adadığı idealler için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 7 Ekim 2024'te, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı, vefatının ikinci yılında andı.

Arıkan, "Ömrünü Milli Görüş davamıza adayan, nezaketiyle gönüllerimizde, kararlılığıyla mücadelemizde iz bırakan Saadet Partimizin Kurucu Genel Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz ve ESAM Genel Başkanı muhterem büyüğümüz merhum Recai Kutan'ı, vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Onun samimiyetini, tevazuunu ve davasına sadakatini örnek alarak, uğruna ömrünü adadığı idealler için çalışmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah mekanını cennet, makamını ali eylesin" ifadesini kullandı.