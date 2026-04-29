Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Türkiye'ye yer göstermeye kalkışmasınlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi'nin haftalık grup toplantısında konuştu. Arıkan, zor zamanlardan geçildiğini belirterek, milletin ferasetiyle yapılacak ilk seçimlerden sonra refah, adalet, huzur ve umudun Meclis çatısı altında geleceğini söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmamız gerekiyor ki Rus, Türk ya da Çin etkisi altına girmesin' açıklamalarını eleştiren Arıkan, 'Türkiye bu coğrafyada bin yıllık tarih boyunca Avrupa'ya ihtiyaç duymadan ayakta kalmıştır. Ne Ursula von der Leyen ne de başka biri Türkiye'ye yer göstermeye kalkışmasın' dedi.

Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma yaparak asker bulunduracağı iddialarına değinen Arıkan, 'Kıbrıs meselesi Rum yönetimi ve Yunanistan'ın tek başına karar vereceği bir mesele değildir. Hiç kimse Türk kesimini yok sayarak Türkiye'nin garantörlük haklarını hiçe sayamaz' ifadelerini kullandı.

Adalet konusuna da değinen Arıkan, Gülistan Doku soruşturmasının yeniden açılmasını takdirle karşıladığını belirterek, '693 maktul demek 693 can, 693 hayat demek. Adalet iktidarın ihtiyaç duyduğu anda raftan indireceği bir araç değil' dedi. Tahir Elçi, Muhsin Yazıcıoğlu ve Uğur Mumcu dosyalarının da raftan indirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomi ve emeklilerin durumuna ilişkin Arıkan, '8 yılda emekli ikramiyesi 4 kat arttı, kurban bedeli ise 21 kat arttı. Bugün 4 emekli bir araya gelse bir hisseye bile giremiyor' diye konuştu. Ayrıca, vatandaşların bankalara borcunun 23,5 yılda 929 kat arttığını, asgari ücretin ise sadece 150 kat arttığını belirterek, AK Parti'nin Türkiye'yi sefalet endeksinde dünya üçüncüsü yaptığını söyledi.

Doruk Madencilik işçilerinin direnişine de değinen Arıkan, 'Ne olursa olsun patron devletten büyük değildir. Sermaye hukuktan üstün değildir' dedi.