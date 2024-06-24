Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak benimsedi - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak benimsedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mahmut Arıkan\'ı genel başkan adayı olarak benimsedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 3. Olağanüstü Kongresinde, Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak benimsediğini açıkladı. Karamollaoğlu, parti teşkilatının görüşlerini aldıklarını ve Arıkan'ın en çok destek gören isim olduğunu belirtti. Ancak, olağanüstü kongrede başka adayların da olabileceğini ifade etti.

24.06.2024 18:15
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 30 Haziran Pazar günü yapılacak 3. Olağanüstü Kongresinde, parti teşkilatının genel başkan adaylığı için Mahmut Arıkan'ı benimsediğini bildirdi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde, Recai Kutan, Saadet Partisi Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ile basın toplantısı düzenledi.

Olağanüstü kongreye kendisinin sağlık sorunları nedeniyle gidildiğini anımsatan Karamollaoğlu, iki aya yakın süredir kongre çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Bu süreçte teşkilat mensuplarından genel başkan adayı olmasını istedikleri isim ya da isimleri Genel Merkeze bildirmelerini istediklerini belirten Karamollaoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"1300'den fazla teşkilat mensubu kanaatlerini bildirdi. Kimisi bir, kimisi beş isim yazdı. Geniş bir tablo ortaya çıktı. İsmi en çok zikredilen beş ismi teşkilatlarımıza tekrar sorduk. Bu bir oylama değildi. Burada birkaç arkadaşımız öne çıktı. Teşkilat Başkanımız Mahmut Arıkan bu isimlerin en önünde gözüktü. Bundan dolayı bugün yaptığımız Yüksek İstişare Kurulu toplantımızda ittifak halinde Mahmut Arıkan'ın bu görevi üstlenmesinin isabetli olacağı kanaati ifade edildi. Arkasından Başkanlık Divanı ile de konuyu gündemimize aldık. Farklı bir görüşler varsa bunlar da zikredilsin dedik. Mahmut Bey kardeşimiz konusunda önümüzdeki kongrede aday olmasının benimsendiğine şahit olduk. Cenab-ı Hak'tan bu kararın hayırlı olmasını niyaz ediyorum."

Genel başkanlık için başka adayların da olabileceğini dile getiren Karamollaoğlu, teşkilattan edindikleri intibanın bir ittifakın sağlanacağı yönünde olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, düzenlediği basın toplantısında olağanüstü kongrede genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu, Mahmut Arıkan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak benimsedi - Son Dakika

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