Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı; yaraları askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Karamollaoğlu'nun X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Vatan size minnettar... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum."
Son Dakika › Güncel › Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı - Son Dakika