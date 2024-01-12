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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Karamollaoğlu, şehit askerlere Allah'tan rahmet dilerken, ailelerine, silah arkadaşlarına ve millete başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca, PKK terör örgütünü lanetledi ve milletin birlik ve beraberliğini hedef alan bu terör örgütünü kınadı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı
12.01.2024 - 23:09,
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı; yaraları askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Karamollaoğlu'nun X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Vatan size minnettar... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum."

Kaynak: ANKA
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Temel Karamollaoğlu, PKK, Sp, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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