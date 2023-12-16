Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, AK Parti sıralarından yapılan ahlaksızca sözlere tepki gösterdi

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde; önceki gün vefat eden Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in bayılmasının ardından "AK Parti sıralarından" diye tutanaklara yansıyan "Allah'ın gazabı böyle olur" sözlerine tepki göstererek "Bu ahlaksızca, utanmazca sözün sahibini ortaya çıkarmanın hem TBMM Başkanlık Divanı'nın vazifesi olduğunu düşünüyorum hem de 264 milletvekilli AKP'nin vazifesi olduğunu düşünüyorum. O söz TBMM sıralarından diye tutanaklara geçmedi AKP sıralarından diye geçti. Bu isim gizlenmeye devam ederse, açıklanmazsa Saadet Partisi ve kamuoyu olarak biz bu sözün sahibinin 264 AK Partili milletvekili olduğunu kabul etmek zorunda kalacağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine Saadet Partisi Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Bülent Kaya konuştu. Sözlerine bu hafta içerisinde Genel Kurul'da fenalaşarak yaşamını yitiren Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı ve parti gruplarının düşmemesi için CHP'den Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisi'ne geçmesine değinerek şunları söyledi:

"SAADET PARTİSİ'NİN SESİNİN KESİLMEMESİ İÇİN FEDAKARLIK YAPAN ÖZGÜR ÖZEL'E VE CHP'LİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Demokratik dayanışmayı somut bir hale getirerek Saadet Partisi'nin milletvekili sayısını İçtüzüğün aradığı sayıya ulaştırmak için demokratik bir duruş ortaya koyan, bütçe görüşmelerinde Saadet Partisi'nin sesinin kesilmemesi için fedakarlıkta bulunan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in şahsında CHP'ye ve çalışma arkadaşlarına saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.

"AKP'LİLER BİTMEZ KONUŞURKEN SIRALARA VURARAK PROTESTO ETMEK GİBİ BİR ÇİRKİN DAVRANIŞTA BULUNDULAR"

Hasan Bitmez, siyasi yaşamında siyaseti sürekli veriye ve bilgiye dayalı olarak yapmıştır. Mümkün olduğu kadar hakikatten ayrılmadan düşüncelerini ifade etme gayretinde olmuştur. O gün bu kürsüde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikadaki zig zaglarını çizerken de belgeleriyle ortaya koyarak burada efsane konuşma yaptı. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden beklerdik ki bu kürsüye çıkarak Hasan Bitmez'in varsa yanlışlarını düzeltmelerini beklerken maalesef hatibimizin sözünü kesmek için bir milletvekiline yakışmayacak tarzda sıralara vurarak protesto etmek gibi bir çirkin davranışta bulundular.

"BİTMEZ BAYILDIKTAN SONRA ALLAH'IN GAZABI BÖYLE OLUR DİYEN İSİM GİZLENMEYE DEVAM EDERSE BİZ SÖZÜN SAHİBİNİN 264 AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ OLDUĞUNU KABUL ETMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Mücadele de kavga da mertçe olur ama tutanaklara yansıyan bir söz var, o söz TBMM için bir utançtır. Bu sözün 60 milletvekili olarak takipçisi olmamız lazım. Hatip bayıldıktan sonra, tutanakta geçtiği için söylüyorum yoksa parti veya milletvekiliyle ilgilenmiyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından 'Allah'ın gazabı böyle olur' diye biz söz tutanaklara geçiyor. Bu ahlaksızca, utanmazca sözün sahibini ortaya çıkarmanın hem TBMM Başkanlık Divanı'nın vazifesi olduğunu düşünüyorum hem de 264 milletvekilli AKP'nin vazifesi olduğunu düşünüyorum. O söz TBMM sıralarından diye tutanaklara geçmedi AKP sıralarından diye geçti. Bu isim gizlenmeye devam ederse, açıklanmazsa Saadet Partisi ve kamuoyu olarak biz bu sözün sahibinin 264 AK Partili milletvekili olduğunu kabul etmek zorunda kalacağız.

"MANGAL PARTİSİNİN KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM AMA KİMSE DE BU DOĞRU DEĞİL DEMEDİ Mİ"

Burada vekilimiz yoğun bakımdayken Meclis'te bir mangal partisi düzenlendi. Bizim gelenek ve göreneklerimizde bir evde matem ve yas varsa aile büyükleri çocuklarını tembihler sakın ola ki televizyonu açmayın, sesi komşuya gider ayıp olur, derdi. Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum o davranışın ama hiçbir vicdanlı kişi çıkıp da Sayın vekilim sizin böyle bir programınız vardı ama bizim bir arkadaşımız daha dün burada kalp krizi geçirerek yere düştü bizim bu mangal partisini yapmamız doğru değil diyemedi mi diye üzüntülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum."