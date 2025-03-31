Saadet Partisi Heyeti DEM Parti'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Saadet Partisi Heyeti DEM Parti'yi Ziyaret Etti

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Ramazan Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi heyeti, DEM Parti'ye yaptığı ziyarette, adalet sistemindeki eksiiklikler ve tutuklu üniversite öğrencilerine dikkat çekti. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, ailelerin çocukları için endişelendiklerini ifade etti.

31.03.2025 15:46  Güncelleme: 15:58
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(ANKARA) - Saadet Partisi heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti'ye ziyarette bulundu. Ziyarette gündem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan protestolarda tutuklanan üniversite öğrencileri ve adalet sistemi oldu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Öztürk, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Fethi Öztürk, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Haldun Pekdemir bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Konuk heyeti DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ve Yüksel Mutlu ile Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ağırladı.

Türkdoğan: "Aileler sürekli bizlerle iletişim kuruyor, çocuklarının yanlarında olmasını istiyorlar"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, ziyaretteki konuşmasında, "Özellikle son 10 gündür yaşananlara baktığımız zaman hukukun üstünlüğü ilkesinden uzaklaşıldığını ve adalet duygusunun zedelendiğini görüyoruz. Bu bayramı hapishanede geçiren üniversite öğrencilerinin burukluğu içerisindeyiz. Aileler sürekli bizlerle iletişim kuruyor çocuklarının yanlarında olmasını istiyorlar" dedi.

Öztürk: "Devletin öngörülebilir bir hukuk düzeni içerisinde hareket etmesi gerekiyor"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Öztürk de partisinin Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın selamları olduğunu ileterek sözlerine başladı. Öztürk, Saadet Partisi'nin insanı öncelediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önce insan anlayışını insanı insan yapan erdemler, faziletler üzerinde tanımlamak gerekiyor. Bunun temelinde insanı insan yapan özgür iradesi, özgürlüğü, birey olması, parça-bütün ilişkisini tamamlayıcı bir şekilde sağlaması... Maalesef ülkemiz son günlerde yoğunlaşmış bir şekilde belli bir sürece evrildi. Burada tarih boyunca sürekli olduğu üzere mağdurlar var. Bu mağdurların sayısı dönemsel artıyor, azalıyor. Bu mağduriyetlerin belli bir karakteristiğinin olması gerekir. Devletin öngörülebilir bir hukuk düzeni içerisinde hareket etmesi hem niyet hem metot hem de sonuç bakımından bu düzleme realite etmesi temennimiz. Bu doğrultuda zaten muhalefetimizi yapıyoruz."

Tarihi dönemlerin söz konusu olduğunu söyleyen Öztürk, "Bunların herhangi bir istismara, herhangi bir suistimale uğramaması gerekir, önemlidir, elzemlidir, önceliklidir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Heyeti DEM Parti'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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