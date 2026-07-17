Saadet Partisi'nden Ahbap Derneği Soruşturmasına Sert Eleştiri - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden Ahbap Derneği Soruşturmasına Sert Eleştiri

17.07.2026 15:28
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Mustafa Yılmaz, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayı 'korkunç bir paralel organizasyon' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Ahbap Derneği'ne yapılan soruşturmaya ilişkin, "Hiçbir siyasi nüfuz, hiçbir ticari güç ya da hiçbir medya gücü, milletin soyulmasından ve devletin bypass edilmesinden daha üstün değildir. Adalet, ucu kime dokunursa dokunsun tecelli etmek zorundadır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin değerlendirme yaptı.

Mustafa Yılmaz, "Yeşilay'da tedavi görmesi gerekenlerin Kızılay'ın yerine geçmeye çalıştığı ve tarihin en büyük dolandırıcılık suçuna imza attıkları bir dönemin kepazeliğini yaşıyoruz. Milletimizin merhametini, iyi niyetini ve yardımlaşma duygularını sömürerek kurulan bu devasa yapı, basit bir dolandırıcılık vakası değildir. Cumhuriyet tarihinin en büyük, dünyada da daha önce benzeri görülmemiş bir dolandırıcılıkla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Tarihte pek çok dolandırıcıya tanıklık edildiğini, bunların en ünlüsünün sülün Osman olduğunu ifade eden Yılmaz, "Galata Kulesi'ni, tramvayları satan sülün Osman bu yapının ve bu organizasyonun yanında stajyer bile olamaz" ifadelerini kullandı.

"KORKUNÇ BİR PARALEL ORGANİZASYON"

Ahbap soruşturmasına, "HEDO yapılanması" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Haluk Levent Dolandırıcılık Organizasyonu! Paralel devlet, paralel hukuk ve şimdi de paralel dernek. Asıl soru şudur; paraleller cirit atarken asıl olanlar nerde? Kimse bize 'Bir şarkıcı çıktı, tek başına herkesi kandırdı' masalını anlatmasın. Burada, içinde medyanın, yargının, bürokrasinin, iş dünyasının ve siyasetin bazı unsurlarının yer aldığı korkunç bir paralel organizasyon söz konusu. Medya ayağıyla, bu şahsı ve yapıyı adeta dokunulmaz bir kutsal gibi pazarladılar. Ticaret ayağıyla toplanan milyarlarca lirayı arka kapılarda aklayıp paylaştılar, öyle anlaşılıyor ki siyasetin bazı unsurlarını da bu çarkın içine dahil ederek kendilerine zırh örmeye çalıştılar."

Soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in bazı siyasilerin isimlerini verdiği için ifade alma işlemlerinin durdurulduğu iddialarını da gündeme getiren Yılmaz, soruşturma kapsamında suça bulaşmış olanların üzerine sonuna kadar gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, hukuk önünde herkesin hesap vermesi gerektiğini ifade ederek, "Hiçbir siyasi nüfuz, hiçbir ticari güç, ya da hiçbir medya gücü milletin soyulmasından ve devletin bypass edilmesinden daha üstün değildir. Adalet, ucu kime dokunursa dokunsun tecelli etmek zorundadır" şeklinde konuştu.

Sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, yargılamanın televizyonlar ve dijital platformlarda canlı yayınlanmasını istedi. Saadet Partisi olarak sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Yılmaz, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Yılmaz, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Ahbap, Medya, Suç, Sp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nden Ahbap Derneği Soruşturmasına Sert Eleştiri - Son Dakika

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