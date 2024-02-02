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Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan Ziyaretlere Başladı - Son Dakika
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Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan Ziyaretlere Başladı

Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan Ziyaretlere Başladı

Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, 31 Mart seçimleri öncesi mahalle ve ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ayhan, Sapanca ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek projelerini anlattı. Ayrıca, toplumun tamamı için belediye başkanlığı yapacağını ve Sakarya'nın tamamına hizmet götüreceğini belirtti. Ayhan, bir cenaze törenine katılarak baş sağlığı dileklerini iletti.

02.02.2024 18:23
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Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan ziyaretlerine başladı.

İl Başkanlığındaki adaylık tanıtım toplantısının ardından çalışmalarına başlayan Ayhan, 31 Mart seçimleri öncesi mahalle ve ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Sapanca ilçesinde görüştüğü vatandaşların sorunlarını dinleyen ve projelerini anlatan Ayhan, toplumun tamamı için belediye başkanlığı yapacağını, Sakarya'nın tamamına hizmet götüreceğini belirtti.

Ayhan, daha sonra bir cenaze törenine katılarak baş sağlığı dileklerini iletti. ??????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan Ziyaretlere Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan Ziyaretlere Başladı - Son Dakika
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