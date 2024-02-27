Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan Ziyaretlerine Devam Ediyor

Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan Ziyaretlerine Devam Ediyor

Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü. Ayhan, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç'u ziyaret ederek esnafı gezdi ve vatandaşlarla görüştü. Ziyaretlerine Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, İlçe Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca, Kocaali Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Sezayi Erbay, Kocaali Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Yılmaz, Kocaali Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Hazar'la devam etti. Son olarak Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Ayhan, esnaf ziyaretinde bulundu. Saadet Partisi Kocaali İlçe Başkanı Abdülmünif Ceyhan, Karasu Belediye Başkan adayı Oğuzhan Coşkun ve partililer de ziyaretlere katıldı.

27.02.2024 15:10
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Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, beraberindekilerle ilk olarak Kocaali Kaymakamı Haluk Koç'u ziyaret eden Ayhan, esnafı gezdi, vatandaşlarla görüştü.

Kocaali'nin "Milli Görüş" belediyeciliğinden gerekli payı alması için neler yapabileceklerini anlattıklarını belirten Ayhan, "Vatandaşlarımız için daha iyi Kocaali mümkün, bu senin hakkın. Bunu, ecdadım, büyüklerim, bütün teşkilatlarım, davamın insanları böyle yaptı, biz de böyle yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ayhan, ziyaretlerine Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, İlçe Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca, Kocaali Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Sezayi Erbay, Kocaali Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Yılmaz, Kocaali Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Hazar'la devam etti.

Son olarak Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Ayhan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde, Saadet Partisi Kocaali İlçe Başkanı Abdülmünif Ceyhan, Karasu Belediye Başkan adayı Oğuzhan Coşkun ve partililer de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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