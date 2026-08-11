Saadet ve Yeniden Refah\'tan Siyasi Birlik Mesajı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi ile yürüttükleri görüşmelere ilişkin, "Mevcut oylarımızı muhafaza etmek ya da bir miktar artırmak değil, Türkiye'de sıkışan siyaseti açacak, yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçirilmesine imza atacak birliktelikleri inşa etmek istiyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü. Görüşmenin ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin yer aldığı Yeni Yol Grubu çatısında Yeniden Refah Partisi ile bir birleşmenin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Arıkan, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan'la bu hususları değerlendirdik. Bizim şu an görüştüğümüz hususlar mevcut oylarımızı muhafaza etmek ya da mevcut oylarımızı bir miktar artırmak değil; Türkiye'de sıkışan siyaseti açacak, yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçirilmesine imza atacak birliktelikleri inşa etmek. Elbette bu birlikteliğimize yeni katılacak partiler, yeni isimler mutlaka olacaktır. Ama bu çok yeni bir gelişme, yeni başlanan bir süreç. Sayın Babacan da diğer siyasiler de önümüzdeki dönemde beraber yürümek istediğimiz liderler olacaktır, siyasi partiler olacaktır. Burada altını çizerek söylüyorum; hedef sıkışan siyaseti açmak, kararsız diye tarif edilen seçmene bir adres olmak, yeniden büyük Türkiye'nin inşasını temin etmek olacak."

"TEPKİLERİ ÇOK KIYMETLİ BULUYORUM"

TBMM'de yasalaşan "çerçeve yasa"ya verdiği "evet" oyuna Saadet Partisi teşkilatlarından gelen tepkilerin hatırlatılması üzerine Arıkan, farklı görüşlerin demokratik bir şekilde ifade edilmesinin önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ben tepkileri çok kıymetli buluyorum. Bütün konuşmalarımda ifade ediyorum; farklılıkları zenginlik gibi görmek gerekiyor. Haliyle kanaatimizden kaygı duyan, rahatsız olan teşkilatlarımız rahat bir şekilde kanaatlerini ifade ettiler. Çalışmalarına da nerede kaldıysak devam edeceklerini, dünden daha gayretli çalışacaklarını ifade ettiler. Türkiye'nin özlediği tablonun da bu olması gerektiğini düşünüyorum. Aykırı sesler, farklı düşünceler olabilir. En demokratik hak, kanaatleri rahat bir şekilde paylaşabilme özgürlüğünü sağlayabilmektir. Biz Saadet Partisi olarak buna örnek olduğumuzu düşünüyorum. Genel başkan, genel merkez bir karar almış; farklı kanaatleri olan il teşkilatlarımız olmuş, bunlar da kanaatlerini ifade etmişler. Ama devamında da dünden daha gayretli bir şekilde Milli Görüş'ü iktidara getirebilmek için çalışabileceklerini ifade etmişler. Türkiye'nin özlediği tablonun, aslında olması gereken tablonun bu olduğunu düşünüyorum."

"EN ÖNEMLİ İKİ KRİZ AHLAK VE GÜVEN KRİZİ"

"Siyasetteki tıkanmışlık" ifadesiyle neyi kastettiğinin sorulması üzerine Arıkan, Türkiye'deki en önemli iki krizin "ahlak" ve "güven" krizi olduğunu savundu.

Arıkan, şöyle devam etti:

"Toplumda bir güvensizlik söz konusu. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rekor diyebileceğimiz bir 'evet' ile çerçeve yasa çıktı. Ama toplumun büyük bir kesiminde güvensizlik olduğunu görüyoruz. 'Bu yasayı çıkardınız ama tam manasıyla uygulayacak mısınız, geri planda acaba başka bir şeyler var mı?' kaygısının toplumun büyük bir kesiminde olduğunu görüyoruz. Bu, bir güven krizinin olduğunun işareti."

Ekonomik göstergelere de değinen Arıkan, emekli maaşı ve asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirterek, icra dosyalarının sayısındaki artış ile bankaların karlarına dikkati çekti. Arıkan, "86 milyon vatandaşına eşit davranabilecek, toplumun tamamının güvenebileceği bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Buradaki amaç Yeniden Refah Partisi'nin, Saadet Partisi'nin kazanımı değil; 86 milyonun kazanımını sağlayacak bir düzeni inşa etmek" ifadelerini kullandı.

Arıkan, mevcut siyasi ve ekonomik düzenin sürdürülebilir olmadığını savunarak şunları kaydetti:

"Toplumda şöyle servis ediliyor: 'Yapacak bir şey yok, bu düzenle idare edilmek zorundayız, AK Parti iktidarıyla devam etmek zorundayız.' algısının verildiğini görüyoruz. Büyük medya kurgusuyla bunun yapıldığını görüyoruz. Bu toplantıdaki mesajlardan biri de 86 milyon insanımıza; asla çaresiz değilsiniz, asla alternatifsiz değilsiniz. Çok güzel kadrolar var her iki partinin etrafında, çok güzel projeler var. Biz bu tıkanmışlığı beraber yol yürüyeceğimiz arkadaşlarla açma iddiasındayız."