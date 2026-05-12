Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
12.05.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Haber Videosu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde ağıla giren kurt, koyun sürüsüne saldırdı. Olayda 50 koyun telef olurken, 8 koyun yaralandı. Besici İsa Özhan, Kurban Bayramı öncesi büyük zarar yaşadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bir ağıla giren kurt, koyun sürüsüne saldırdı. Saldırıda 50 koyun telef olurken, 8 koyun da yaralandı.

Olay, Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde içerisinde yaklaşık 150 koyunun bulunduğu ağıla giren kurt, sürüye saldırdı. Saldırıda çok sayıda koyun telef olurken, bazı hayvanlar da yaralandı.

50 KOYUN ÖLDÜ, 8’İ YARALANDI

Ağıla girdiğinde koyunlarının yerde yattığını gören besici İsa Özhan büyük şok yaşadı. Yapılan incelemede 50 koyunun telef olduğu, 8 koyunun ise yaralandığı belirlendi.

Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

“BÜYÜK ZARARIM VAR”

Kurban Bayramı öncesinde satışa hazırladığı hayvanlarını kaybettiğini söyleyen İsa Özhan, büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti. Özhan, devlet yetkililerinden yardım beklediğini belirterek, saldırının ardından büyük sıkıntı içine girdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Edin Dzeko’nun hayali gerçek oldu Edin Dzeko'nun hayali gerçek oldu
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
Sabah ezanıyla yola çıkıyorlar, katırlarla 3 saat gidip topluyorlar Sabah ezanıyla yola çıkıyorlar, katırlarla 3 saat gidip topluyorlar
Çağla Şıkel, oğlu şampiyon olurken büyük heyecan yaşadı Çağla Şıkel, oğlu şampiyon olurken büyük heyecan yaşadı
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
Bayburt’ta Hacı Kutlu Bey’in türbesinin bulunduğu mezarlıkta tarihi taşlar kayıp Bayburt'ta Hacı Kutlu Bey'in türbesinin bulunduğu mezarlıkta tarihi taşlar kayıp
Trump’a suikast girişimi ile suçlanan Cole Allen tüm suçlamaları reddetti Trump'a suikast girişimi ile suçlanan Cole Allen tüm suçlamaları reddetti
Osimhen’e kötü haber Osimhen'e kötü haber

16:07
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un istediğine bakın
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un istediğine bakın
15:42
Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu
15:36
Olay adam Ederson Türkiye’yi terk etti
Olay adam Ederson Türkiye'yi terk etti
15:24
Hacıosmanoğlu, Montella’ya teklif yapan takımın adını verdi
Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
15:06
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
15:05
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
14:46
TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti
TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti
14:44
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu gelecek sene uygulanacak yabancı kuralını açıkladı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu gelecek sene uygulanacak yabancı kuralını açıkladı
14:35
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında
14:18
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 16:14:41. #7.13#
SON DAKİKA: Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.