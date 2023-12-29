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Sabancı Vakfı, Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 30. yıl dönümü dolayısıyla kitap yayımladı - Son Dakika
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Sabancı Vakfı, Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 30. yıl dönümü dolayısıyla kitap yayımladı

Sabancı Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sürdürdüğü Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 30. yıl dönümü dolayısıyla 'Metropolis; Kent, Yaşam, İnsan' adlı kitabı okuyucuyla buluşturdu. Kitap, kentte gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarını, bölgede yaşayan farklı medeniyetlerin izlerinden yola çıkarak okuyucuya sunuyor. Beş yıllık bir çalışmanın sonunda hazırlanan kitap, 444 sayfadan ve 30 farklı bölümden oluşuyor.

Sabancı Vakfı, Metropolis Antik Kenti\'ndeki kazı çalışmalarının 30. yıl dönümü dolayısıyla kitap yayımladı
29.12.2023 - 10:39,
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Sabancı Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sürdürdüğü Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 30. yıl dönümü dolayısıyla "Metropolis; Kent, Yaşam, İnsan" adlı kitabı okuyucuyla buluşturdu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Metropolis kazılarında Akropolis, Tiyatro, Agora, Hamam Kompleksleri, Araplıtepe Kilisesi gibi birçok yapının yanı sıra 11 binden fazla tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

Kitap, kentte gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarını, bölgede yaşayan farklı medeniyetlerin izlerinden yola çıkarak okuyucuya sunuyor.

Beş yıllık bir çalışmanın sonunda hazırlanan kitap, 444 sayfadan ve 30 farklı bölümden oluşuyor. Konusunun uzmanı, 22 yerli ve yabancı araştırmacı da kitaba katkıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Anadolu coğrafyasının insanlık tarihi için eşsiz bir role sahip olduğuna dikkati çekerek, "İçinde bulunduğumuz topraklar, geçmişin ipuçlarını sunarken aynı zamanda bugüne ve geleceğe de ışık tutuyor. Sabancı topluluğu olarak, 1990'lı yılların başında desteklemeye başladığımız, 20 yıldır da Sabancı Vakfı öncülüğünde devam eden Metropolis Antik Kenti kazıları, Geç Neolitik Çağ'ın ilk yerleşim döneminden Klasik Çağ'a, Helenistik Çağ'dan Roma ve Bizans dönemlerine, Türk Beyliklerinden Osmanlı'ya uzanan beş bin yıllık bir mirası gün yüzüne çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Tarihe bir not düşmek ve kültürel mirasa saygı amacıyla kitabı yayımladıklarını belirten Sabancı, "Derin çalışmalar ve yoğun bir çalışma süreci sonucu hayata geçirilen kitapta Metropolis'te yaşayan medeniyetlerin, toplumların izlerini sürme fırsatını yakaladık. Bu değerli eserin hazırlanmasında büyük emeği geçen Metropolis Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ve kazı ekibi başta olmak üzere, kitaba katkı veren yazarlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ise Metropolis'teki arkeolojik kazı ve araştırmaların en güncel sonuçlarını arkeoloji bilimine ilgi duyan okurlarla paylaşmak amacıyla kitabın hazırlandığını aktardı. Aybek, farklı dönemlerde çalışmış araştırmacıların kendi uzmanlıklarıyla ilgili yazıları, yalın bir dille hazırlayarak bir araya getirme düşüncesinden kitabın ortaya çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA
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