Şabanözü ilçesinde mobil trafik eğitim tırıyla uygulamalı eğitim verildi - Son Dakika
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Şabanözü ilçesinde mobil trafik eğitim tırıyla uygulamalı eğitim verildi

Şabanözü ilçesinde mobil trafik eğitim tırıyla uygulamalı eğitim verildi

Şabanözü ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı, ilkokul öğrencileri ve vatandaşlara uygulamalı eğitim verdi. Çocuklar çizgi film izleyerek trafik konusunda eğlenceli bir şekilde öğrenirken, vatandaşlar alkol gözlüğü simülasyonuyla emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimledi. Etkinliğe ilçe yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı.

28.05.2024 15:55
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Şabanözü ilçesinde ilkokul öğrencileri ve vatandaşlara, "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda uygulamalı eğitim verildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen mobil eğitim tırı Şabanözü'ne geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı önüne konuşlandırılan mobil eğitim tırına gelen çocuklar, trafik hakkında çizgi film izleyip hem eğlendi hem de öğrendi.

Ayrıca, alkol gözlüğü simülasyonuna da katılan vatandaşlar, boş kaleye gol atmaya çalıştı.

Görevliler tarafından katılımcılara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Etkinliğe Kaymakam Emre Urhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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